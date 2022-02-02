برشلونة يضم أوباميانج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي برشلونة أمس تعاقده مع إيمريك أوباميانج، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن رحيله عن صفوف أرسنال الإنجليزي.

وكان أوباميانج قد عاد مبكرا من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، بسبب مخاوف من معاناته من مشكلات في القلب، ولم يشارك في أي مباراة منذ السادس من ديسمبر الماضي.

وجرى تجريد أوباميانج (32 عاما) من شارة قيادة أرسنال بداعي خرق القواعد الانضباطية، ولم يشارك تحت قيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا في أي مباراة بعدها.

وأعلن أرسنال إنهاء عقد أوباميانج بالاتفاق المشترك، قبل أن يعلن برشلونة تعاقده مع اللاعب.

ووافق أوباميانج على توقيع عقد يستمر حتى 30 يونيو 2025 لكنه يتضمن بندا يتيح إنهاء العقد قبل عامين من موعد نهايته، وذلك في 30 يونيو 2023.