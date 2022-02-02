افتتاحية المونديال..الهلال خصم بدرجة مراقب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم نسخة مثيرة من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات للمرة الخامسة بمشاركة ثلاثة ممثلين للكرة العربية، هم الجزيرة الإماراتي المستضيف والهلال السعودي بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا. وتستمر النسخة الـ18 حتى 12 فبراير الحالي. ويقص المستضيف، الجزيرة الإماراتي شريط افتتاح مباريات البطولة في الـ7:30 مساء اليوم عندما يلتقي على ملعب محمد بن زايد فريق بيري بطل الدوري التاهيتي ممثل اتحاد أوقيانوسيا، علما أن الفائز منهما سيتأهل لمواجهة الهلال الأحد المقبل في الدور الثاني. أفضل مراكز العرب بالبطولة





2005 : الاتحاد السعودي المركز الرابع



2006 : الأهلي المصري المركز الثالث



2007 : النجم الساحلي التونسي المركز الرابع



2011 : السد القطري المركز الثالث



2012 : الأهلي المصري المركز الرابع



2013 : الرجاء المغربي المركز الثاني



2017 : الجزيرة الإماراتي المركز الرابع



2018 : العين الإماراتي المركز الثاني



2019 : الهلال السعودي المركز الرابع



2020 : الأهلي المصري المركز الثالث



جدول مباريات البطولة



المباراة الافتتاحية: الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي اليوم



الدور الثاني (السبت): الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي



الدور الثاني (الأحد): الهلال السعودي والفائز من الجزيرة وبيري



الدور قبل النهائي (الثلاثاء): بالميراس البرازيلي ضد الفائز من الأهلي ومونتيري.



الدور قبل النهائي (الأربعاء): تشيلسي ضد الفائز من مباراة الهلال



النهائي وتحديد المركز الثالث: السبت 12 فبراير



العرب في البطولة



فرضت كرة القدم العربية حضورها في البطولة، فبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000 ، كانت ضربة البداية الحقيقية للعرب من خلال فريقي الاتحاد السعودي والأهلي المصري في النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي عام 2005 .



ولم تغب الأندية العربية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و 2016 بينما شهدت نسخة 2019 بالدوحة مشاركة تاريخية، حيث خاضت ثلاثة فرق عربية البطولة للمرة الأولى، وهو ما يتكرر في النسخة الحالية.



وشهدت ضربة البداية نجاحا ملموسا للكرة العربية، حيث فاز الاتحاد السعودي بالمركز الرابع في مونديال 2005 ثم فاز الأهلي المصري بالمركز الثالث في النسخة التالية عام 2006 .



لكن الإنجاز الأكبر كان بلوغ الرجاء المغربي نهائي نسخة 2013 ، بعد أن شارك كمضيف.



وتكرر إنجاز الرجاء مع العين الإمار اتي من خلال نسخة 2018 التي استضافتها أبوظبي، حيث خاض النهائي لكنه سقط أمام ريال مدريد.



وكانت الفرق العربية من آسيا أكثر تفوقا على نظيرتها من القارة الأفريقية في النسخ التي شهدت مشاركة فريقين عربيين أحدهما من آسيا والآخر من أفريقيا.



جوائز البطولة (بالدولار)



الأول 5 ملايين



الثاني 4 ملايين



الثالث 5 .2 مليون



الرابع 2 مليون



الخامس 5 .1 مليون



السادس مليون



السابع نصف مليون



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.