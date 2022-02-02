الجدد يطلون مع الهلال عبر العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغادر إلى الإمارات اليوم بعثة نادي الهلال برئاسة رئيس النادي فهد بن نافل للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم بمشاركة 7 أندية، هي: تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا ، وبالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، والهلال بطل دوري أبطال آسيا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبيري التاهيتي ممثل أوقيانوسيا، والجزيرة بطل الدوري الإماراتي المستضيف.

وتلقى الهلال ضربة موجعة قبل البطولة بعد أن لحقت الإصابة بقائده وقائد المنتخب الأول سلمان الفرج، كما تلقى ضربة أخرى موجعة بإصابة لاعبه المنضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، الدولي عبدالإله المالكي في الرابط الجانبي أثناء مباراة الأخضر أمام نظيره الياباني أمس الأول في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وسيرافق الفرج البعثة لمواصلة علاجه وتأهيله.

ويشارك الهلال في البطولة للمرة الثانية في تاريخه ممثلا عن القارة الآسيوية، بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال آسيا 2021 للمرة الرابعة في تاريخه، مدعما صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة كالبرازيلي ميشيل ديلجادو والحارس محمد العويس وعبدالرحمن العبيد وأوديون إيجالو وسعود عبدالحميد.

وستشهد البطولة إقامة 8 مباريات، وذلك في استاد محمد بن زايد (ملعب نادي الجزيرة)، الذي يستوعب 37 ألف متفرج ويعتبر من أكبر الملاعب في دولة الإمارات، واستضاف مباريات كأس العالم للأندية من قبل، إضافة إلى استاد آل نهيان (ملعب نادي الوحدة)، الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج، ويستضيف مباريات البطولة للمرة الأولى.

قائمة اللاعبين المغادرين

عبدالله المعيوف، محمد العويس، عبدالله الجدعاني، أحمد آل جبيع، علي آل البليهي، محمد جحفلي، جانج هيون سو، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد، متعب المفرج، حمد اليامي، سعود عبدالحميد (سلمان الفرج)، مصعب الجوير، ميشيل ديلجادو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، جوستافو كويلار، محمد كنو، ماتيوس بيريرا، ناصر الدوسري، محمد القحطاني، صالح الشهري، عبدالله الحمدان، عبدالله رديف، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.