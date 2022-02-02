شكرا لقرائتكم خبر غياب حجازي يحفز فينسنت لرد الثأر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه المنتخب المصري عقبة جديدة في حملته نحو التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، عندما يلعب ضد نظيره الكاميروني (المضيف)، اليوم في الدور قبل النهائي.

وستكون المواجهة ذات طابع ثأري للمنتخب المصري، الذي يرغب في رد اعتباره بعد هزيمته في آخر مواجهة رسمية مع الكاميرون، عندما خسر أمامه 1 / 2 في نهائي نسخة 2017 بالجابون.

وتلقى المنتخب المصري ضربة موجعة بغياب المدافع المخضرم أحمد حجازي، عقب إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة خلال مباراة المغرب، كما تأكد أيضا غياب حارس المرمى محمد الشناوي لإصابته بشد في العضلة الخلفية. يأتي ذلك في ظل تمتع المنتخب الكاميروني بمهاجمين خطيرين نجحا وحدهما في تسجيل 11 هدفا خلال البطولة هما هداف البطولة فينسنت أبوبكر (6 أهداف) ووصيفه كارل إيكامبي (5 أهداف).

كما يسابق المنتخب المصري الزمن من أجل إلحاق لاعب الوسط حمدي فتحي والمدافع محمود حمدي الونش والحارس محمد أبوجبل بالمباراة.

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