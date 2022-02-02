غياب حجازي يحفز فينسنت لرد الثأر

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وستكون المواجهة ذات طابع ثأري للمنتخب المصري، الذي يرغب في رد اعتباره بعد هزيمته في آخر مواجهة رسمية مع الكاميرون، عندما خسر أمامه 1 / 2 في نهائي نسخة 2017 بالجابون.
وتلقى المنتخب المصري ضربة موجعة بغياب المدافع المخضرم أحمد حجازي، عقب إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة خلال مباراة المغرب، كما تأكد أيضا غياب حارس المرمى محمد الشناوي لإصابته بشد في العضلة الخلفية. يأتي ذلك في ظل تمتع المنتخب الكاميروني بمهاجمين خطيرين نجحا وحدهما في تسجيل 11 هدفا خلال البطولة هما هداف البطولة فينسنت أبوبكر (6 أهداف) ووصيفه كارل إيكامبي (5 أهداف).
كما يسابق المنتخب المصري الزمن من أجل إلحاق لاعب الوسط حمدي فتحي والمدافع محمود حمدي الونش والحارس محمد أبوجبل بالمباراة.
لغة الأرقام
- المنتخب المصري الأكثر فوزا بلقب البطولة (7 مرات) يليه الكاميروني (5 ألقاب).
- يتفوق المنتخب الكاميروني في الهجوم بتسجيله 11 هدفا مقابل 4 أهداف لمصر.
- يتفوق منتخب مصر في الدفاع باستقباله هدفين، مقابل 4 أهداف بمرمى الكاميرون.
- يتفوق المنتخب المصري في المواجهات المباشرة مع الكاميرون رسميا ووديا.
- التقيا في 27 لقاء، فازت مصر 15 مرة، مقابل 6 انتصارات للكاميرون وتعادلا 6 مرات.
- رسميا التقيا 13 مرة، فازت مصر 7 مرات مقابل 4 للكاميرون، وتعادلا مرتين.
- التقيا 10 مرات في أمم أفريقيا، فازت مصر 5 مرات، والكاميرون 4 مرات وتعادلا مرة.
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