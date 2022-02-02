رسميًا.. أهلي جدة يُعلن رحيل حمدي النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأربعاء، رحيل محترفه التونسي حمدي النقاز بعد توقيع مخالصة مالية معه.

وكان نادي أهلي جدة السعودي، قد أعلن في أكتوبر الماضي تعاقده مع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك في صفقة مجانية لمدة موسم.

وكان الزمالك أعلن في سبتمبر الماضي استعادة خدمات النقاز بعدما لعب مؤخراً بصفوف الترجي التونسي.وغادر النقاز صفوف الزمالك في ديسمبر 2019 بسبب خلاف مالي وقام بتقديم شكوى ضد النادي الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وصدر حكم لصالحه بمبلغ مليون و 250 ألف دولار قبل أن تُغلق القضية.

يُذكر أن النقاز وقع على عقد مع الزمالك مدته 3 مواسم، قبل أن يتم إيقاف ناديه عن فترتي قيد بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".