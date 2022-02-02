بدر بانون يوجه رسالة لجماهير الأهلي: أنا بخير.. اطمئنوا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه الدولي المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي رسالة إلى جماهير فريقه بأنه يمر الآن بصحة جيدة بعد توابع الإصابة بفيروس كورونا التي أبعدته عن الملاعب.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي قال بانون :"أود أن أطمأن جماهير النادي الأهلي على حالتي الصحية، فأنا الآن في خير حال".

وأضاف بانون :"الإصابة قضاء وقدر، لكنني حرصت على التواجد مع النادي الأهلي في أبو ظبي خلال منافسات كأس العالم للأندية، لدعم الفريق الذي أعد جزءا منه".

ويغيب بدر بانون عن مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية بسبب تدهور حالته الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا مرتين في وقت قصير.

وأنهى بانون :"تابعت مواجهة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية والتي جرت في إطار من الود، والآن جئت إلى أبو ظبي لمؤازرة الأهلي في مشور المونديال".