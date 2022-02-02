"المسابقات" تُعلن جدول مباريات الزمالك المتبقية بالدور الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المحترفة، اليوم الأربعاء، عن جدول المباريات المتبقية من الدور الأول ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وجاء مباريات فريق الزمالك كالتالي:

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

إيسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعهم من 8 مباريات قبل فترة التوقف الدولي بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر الذي خاض 7 مباريات.