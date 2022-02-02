خاص.. أبو جبل لمصراوي: جاهز بنسبة 100 % للمشاركة أمام الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري، جاهزيته للمشاركة أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال أبو جبل في تصريحات خاصة لمصراوي: "تدربت بشكل جيد اليوم، جاهز بنسبة ١٠٠٪ للمباراة، وسأشارك بشكل أساسي أمام الكاميرون".

وأدى أبو جبل الحصة التدريبية كاملة مع مدرب الحراس عصام الحضري، والحارسين محمد صبحي، ومحمود جاد، عشية المباراة.

وشارك أبو جبل كبديل خلال مواجهة كوت ديفوار ونجح في التصدي لضربة جزاء أمام إريك بايلي والتي قادت الفراعنة لعبور ثمن النهائي، قبل مشاركته في مواجهة المغرب بربع النهائي.

وتعرض أبو جبل للإصابة خلال الشوط الثاني من مواجهة المغرب بعدما شكا من العضلة الضامة، ليخرج ويحل محمد صبحي بدلا منه.

وتجاوز المنتخب المصري نظيره المغربي بهدفين لهدف، ليتأهل لملاقاة الكاميرون التي تجاوزت بدورها جامبيا في ربع النهائي بهدفين.

ويغيب الشناوي منذ إصابته في مواجهة كوت ديفوار، حيث تعرض لشد في العضلة الخلفية غاب على إثرها من المشاركة في المباريات منذ ذلك الحين.