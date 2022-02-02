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"كيروش" يوقف تدريب منتخب مصر بسبب طائرة بدون طيار

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفادت فضائية بي إن سبورتس، بإيقاف المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، لتدريبات الفريق اليوم الأربعاء بسبب طائرة حلقت أعلى ملعب المران.

وأشار فضائية بي إن سبورتس، إلى أن المنتخب الوطني قد تفاجأ خلال تدريباته اليوم بطائرة (درون) تُحلق أعلى ملعب التدريب مما جعل المدير الفني البرتغالي يوُقف المران ويُبلغ المنسق الإعلامي للمباراة باحتجاجه على تواجد الطائرة.

وأتمت الفضائية بالتنويه إلى أن منظمي البطولة أخطروا بعثة المنتخب الوطني بأن الطائرة هدفها التأمين وليس الاستطلاع.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الكاميروني، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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