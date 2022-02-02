مدرب الكاميرون: هدفنا إيقاف صلاح أحد أفضل لاعبي العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أنطونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون أن نظيره المصري يتمتع بوجود أحد أفضل لاعبي العالم في صفوفه، وهو محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر والكاميرون قال أنطونيو :"محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم، وليس من المميزين في إفريقيا فقط، سنعمل على إيقاف خطورته".

وقاد صلاح مصر للفوز على المغرب في ربع النهائي بتسجيل هدف وصناعة آخر، ليفوز نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في المباراة ضد أسود الأطلس.

وأتم مدرب الكاميرون :"هدفنا تقديم مباراة متكاملة أمام منتخب مصر لتحقيق الفوز، متحمسون لخوض المباراة وتحقيق الفوز للاقتراب من اللقب".

وتستضيف الكاميرون منتخب مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا في التاسعة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريقان لحصد اللقب.