مباشر.. بوركينا فاسو 1-3 السنغال.. أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي

تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بالفوز على منتخب بوركينا فاسو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي البطولة الأفريقية.

وافتتح عبدو ديالو أهداف السنغال في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف بامبا ديانج الهدف الثاني في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وقلص بلاتي توريه لاعب بوركينا فاسو النتيجة في الدقيقة 82، قبل أن ينهي ساديو ماني على أحلام المنتخب البوركيني بهدف ثالث في الدقيقة 87.

وينتظر منتخب السنغال الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني بين منتخب مصر والكاميرون في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل.

بينما ينتظر منتخب بوركينا فاسو الخاسر من نصف النهائي الأخر، في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في المباراة عن طريق منتخب السنغال في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، بعدما سدد ساليو سيسي تسديدة أرضية قوية ولكنها مرت بجانب القائم الأيسر لحارس مرمى بوركينا فاسو.

وشهدت الدقيقة 30 من عمر اللقاء، التحام قوي بين كوياتي لاعب السنغال وكوفي حارس مرمى بوركينا فاسو، أسفر عن سقوط اللاعبين، ونقل كوياتي إلى خارج الملعب، ولكنه دخل الملعب مرة أخرى.

وتوجه حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو، للتأكد من وجود خطأ على حارس مرمى منتخب بوركينا فاسو، إلا أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لمنتخب السنغال وطالب باستكمال اللقاء.

وأجرى منتخب بوركينا فاسو تغييراً اضطرارياً بخروج كوفي حارس المرمى متأثراً بإصابته بعد التحامه مع لاعب منتخب السنغال، ودخل فريد أويدراوجو بدلاً منه.

وسدد حسن باندي لاعب بوركينا فاسو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن ميندي تصدي لها ببراعة.

وطالب ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي ركلة جزاء لمنتخب بلاده، ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب السنغال، بعد لمس الكرة ليد مدافع بوركينا فاسو، ولكن الحكم يعود لتقنية الفيديو التي أكدت عدم وجود لمسة يد، ليلغي الإنذار الذي حصل عليه المدافع ويطالب باستمرار اللعب.

وتمكن عبدو ديالو مدافع المنتخب السنغالي من إحراز الهدف الأول في المباراة، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، اصطدمت الكرة بين أقدام لاعبي المنتخبين، لتصل لمدافع السنغال الذي سدد الكرة إلى داخل الشباك.

وأهدر بالدي لاعب السنغال فرصة هدف محقق بعدما لُعبت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها بالدي برأسية قوية ولكن الكرة تمر بجانب القائم الأيسر لمرمى بوركينا.

وتمكن بامبا ديانج لاعب السنغال من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بعد تمريرة عرضية أرضية من ساديو ماني، حولها بامبادينج إلى داخل الشباك.

وقلص بلاتي توريه لاعب بوركينا فاسو نتيجة المباراة، بعدما سدد تسديدة غالطت ميندي حارس السنغال، وتسكن الشباك في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

واستغل لاعبو السنغال خطأ من لاعب بوركينا فاسو في وسط الملعب، ليمرر لاعب السنغال كرة طولية لساديو ماني الذي انطلق بسرعة وأسكن الكرة في شباك بوركينا فاسو في الدقيقة 87 ليقضي على أحلام الفريق البوركينابي في العودة للقاء.