الامارات | الجزائري يوسف بلايلي يحدد سبب اختياره اللعب لبريست الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري يوسف بلايلي يحدد سبب اختياره اللعب لبريست الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر جناح منتخب الجزائر لكرة القدم يوسف بلايلي المنتقل قبل يومين الى صفوف نادي بريست الفرنسي أنه انتقل للعب في صفوف أحد الأندية الأوروبية لكي يطور مستواه وذلك خلال تقديمه في مؤتمر صحافي اليوم.

وقال بلايلي الذي توصل الى اتفاق لفسخ عقده مع نادي قطر القطري في ديسمبر الماضي "قررت المجيء الى أوروبا لكي أطور مستواي. لا أخشى من الضغوطات، فأنا عايشتها في صفوف منتخب الجزائر" مشيدا بالترحيب الذي لقيه من زملائه الجدد.

وأوضح بلايلي الذي سيبلغ الثلاثين من عمره في مارس المقبل، أن الدوري الفرنسي "بطولة بدنية" مشيرا إلى أنه لم يتمكن من إظهار قيمته خلال فترة وجيزة قضاها في صفوف أنجيه (سبتمبر 2017-2018). واضاف "في صفوف بريست، إن شاء الله سألعب من أجل تسجيل الأهداف وسأبذل قصارى جهدي للمجموعة وانصار النادي".

وساهم بلايلي بشكل كبير في تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية في مصر عام 2019 وسجل هدفين، كما أحرز مع "محاربي الصحراء" كأس العرب التي اقيمت آواخر العام الماضي في قطر حيث سجل هدفين وحصل على ركلتي جزاء وقام بتمريرة حاسمة.

وقال المدير الرياضي في بريست غريغوري لورنزي "نعرف يوسف وكل ما قام به في صفوف منتخب الجزائر. كان أحد الأولويات بالنسبة إلينا في المركز الذي يشغله. لم نتكلم عنه في العلن وعملنا بسرية مطلقة للحصول على خدماته".

ويحتل بريست المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي.

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