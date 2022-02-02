الأهلي السعودي يعلن رحيل التونسي حمدي النقاز

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الأهلي السعودي عن رحيل المدافع التونسي حمدي النقاز رسمياً عن صفوف الفريق، بعد غلق فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، عن الصفقات الشتوية للفريق، مع التأكيد على توقيع مخالصة مالية مع حمدي النقاز، ما يعني رحيله رسميًا عن الفريق.

وسيحل اللاعب علي مجرشي في مركز الظهير الأيمن، في تشكيل النادي الأهلي، بدلًا من التونسي حمدي النقاز، خاصة في ظل عدم الاعتماد على محمد خبراني، وعبدالله حسون.

وكان النقاز قد انضم إلى صفوف الأهلي السعودي في أكتوبر الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم قادماً من نادي الزمالك، وذلك بعد انتقال الظهير التونسي للقلعة البيضاء بأيام قليلة؛ لعدم قيده في قائمة الفريق؛ بسبب منع النادي من القيد فترتين؛ بسبب أزمة لاعبه حسام أشرف.

وتم تسجيل النقاز في قائمة الأهلي بدلاً من اللاعب فيجسا بعد إقفال الفترة، ولم يكن ضمن قائمة الفريق التي خاضت مباراة الرائد الأخيرة ببريدة.

وبسبب أزمة قيد النقاز، تعرض الأهلي السعودي للعديد من الشكاوى من نادي الهلال الذي قدم احتجاجًا ضد مشاركة المدافع التونسي في مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم 29 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الدوري السعودي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين.

ورفضت لجنة الانضباط احتجاج نادي الهلال؛ بداعي عدم صحة إجراءات تسجيله كلاعب حر، حيث أكدت أن إجراءات قيده جاءت بشكل صحيح.

وأبرم الأهلي عدة صفقات قوية في الميركاتو الشتوي الحالي بالتعاقد مع: الكاميروني فرانك كوم من الريان القطري، وكارلوس إدواردو من شباب الأهلي دبي الإماراتي، وأيمن يحيى من النصر، وعبدالله المقرن من الرائد.