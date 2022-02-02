الامارات | المنصوري ينال مكافأة "رقم وطني جديد" في كأس الإمارات للقوس والسهم

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري ينال مكافأة "رقم وطني جديد" في كأس الإمارات للقوس والسهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الرابعة لكأس الإمارات للقوس والسهم، التي نظمها اتحاد اللعبة في نادي المدام تحقيق الرامي منصور سالم المنصوري من نادي المدام، نظير تسجيله رقما وطنيا جديدا تحت 18 سنة لمسافة 60 متر في تاريخ اللعبة، وهي الجائزة المخصصة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الداعم الرئيس لاتحاد اللعبة.

وقام بتتويج الفائزين وتكريم المنصوري، الدكتور سعيد الكعبي، رئيس اتحاد اللعبة. وكان المنصوري قد حقق رقماً هو (720/611) في منافسات الناشئين تحت 18 عاماً خلال البطولة.وأكد الكعبي، أن استراتيجية اتحاد اللعبة، تقوم على تحفيز الرماة، خصوصاً الناشئين، ومكافأة المجتهدين، من أجل مواصلة رفع الأداء وتقديم مستويات قوية.

وعلى صعيد النتائج، شهدت فئة القوس الأولمبي رجال، فوز عبيد الحمادي من نادي الشارقة، وفي فئة القوس الأولمبي لفئة الشباب، فازت رحمة الشامسي من نادي الحمرية، بينما عاد الفوز في القوس الأولمبي سيدات، إلى فالري ساردين من منتجع الفرسان.

وشهدت فئة القوس المركب لأصحاب الهمم، تألق حبيب البلوشي من نادي الثقة. وفاز في فئة القوس المركب رجال، نيشانت فيندو من نادي (دي أرشرز).

وفي فئة القوس المركب سيدات، حققت المركز الأول موهيني باتل من دي أرشرز، تليها عائشة المنصوري من منتجع الفرسان، وبالمركز الثالث هيفا النقبي من نادي خورفكان للمعاقين. وفي فئة القوس المركب ناشئين، حقق سهيل سالم من نادي مليحة المركز الأول، وفي فئة القوس الأولمبي ناشئات تحت 15 سنة، سيطر نادي الفجيرة للفنون القتالية. وتألق نادي المدام على مستوى القوس الأولمبي ناشئين تحت 13 سنة. وحضر

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news