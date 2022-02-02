الامارات | "فيفا" يمنح الأهلي شهادة توثيق مشاركته السابعة بمونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يمنح الأهلي شهادة توثيق مشاركته السابعة بمونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لكرة القدم التي ستنطلق غداً بأبوظبي وتستمر حتي 12 الجاري علي منح النادي الأهلي المصري شهادة توثيق لمشاركته السابعة بالبطولة.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي المصري اليوم أن وفد اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أهدى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، شهادة توثيق وميدالية شرفية بمناسبة مشاركة الفريق للمرة السابعة في تاريخه بكأس العالم للأندية.

وطلب وفد "فيفا" الحصول على قميص النادي الأهلي موقعًا من لاعبي الفريق، وذلك لوضعه بمتحف الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ احتفاء بالنادي الأهلي وتاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي يشارك في هذه البطولة للمرة السابعة في تاريخه، وكان أبرز إنجازاته تحقيق المركز الثالث في نسختي 2006 و2020، ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل.

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