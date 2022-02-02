الشناوي: نعلم قوة الكاميرون ولكن هدفنا اللقب.. وصلاح الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري، أن مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس الامم الأفريقية صعبة.

وأوضح الشناوي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عشية المباراة، أن المنتخب المصري سيسعى لتقديم عرض جيد لبلوغ المباراة النهائية.

ويلتقي المنتخب المصري أمام الكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، على ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأكمل حارس المنتخب: "نحن فريق جماعي لكن محمد صلاح رمز كبير لنا كلاعبين وللشعب المصري وهو الأفضل في العالم حاليا".

وأضاف: "نحترم كل المنتخبات، جميعهم يملكون نفس القوة، ونعلم أننا نلعب أمام المنتخب الذي يستضيف البطولة، ولكن هدفنا هو الفوز"

وبسؤاله عن خوض الأهلي كأس العالم للأندية: "لا أفكر في أي شيء آخر سوى تحقيق البطولة، الأهلي لديه بطولة مهمة، ولكن أنا لدي مهمة بطولة مهمة هنا مع منتخب مصر، وأتمنى أن يقوم الأهلي بلعب بطولة جيدة".

ويفتتح الأهلي مواجهاته بكأس العالم للأندية يوم السبت المقبل أمام مونتيري المكسيكي.

وعن محمد صلاح قائد المنتخب، قال الشتاوي: "كل اللاعبين على قلب رجل واحد ومحمد صلاح يمنحنا قوة وثقة من أجل تحقيق هدفنا وهو الفوز بالبطولة".

وأكمل حديثه عن صلاح: "الجميع يتحدث عن أنه ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم، ولكن بالنسبة لي صلاح هو الأفضل في العالم، هو فخر لنا ولشعب مصر بالكامل، ومتواضع وقريب منا ويتمنى أن نتوج معا باللقب".