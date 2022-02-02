كيروش يتحدث عن حكم مباراة مصر والكاميرون.. ويرد على إيتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يتوقع أن يقوم حكم مباراة مصر والكاميرون بعمل جيد، مشيراً إلى أن الخوف لا يوجد في قاموس المنتخب الوطني.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، مساء غداً الخميس.

وقال كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "كلمات مثل الخوف لا توجد في قاموس كرة القدم لدينا، ما هو موجود هو الاحترام".

وأضاف: "نحن نعلم خطورة تسجيل أهداف الكاميرون لكن استراتيجيتنا للغد هي أن نركض ونلعب، ونأمل أن نفعل ذلك أفضل من الكاميرون، نحن فخورون بمواجهة الكاميرون ونمد أيدينا لهم لنقدم عرضا كبيرا على أرضية الملعب".

وعن تقديم شكوى ضد بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون، قال كيروش: "لم أكن أعرف هذا حتى، تركيزنا الوحيد هو على المباراة ضد الدولة المستضيفة، نحن نعرف ميزة الفريق الذي يلعب على أرضه، لكننا سنحول ذلك لصالحنا، أتوقع فقط أن يقوم الحكم بعمل جيد".

وواصل كيروش: "محمد الشناوي غير جاهز للعب المباراة أمام الكاميرون، وهذا أمر ليس جيداً لكرة القدم أن نرى اللاعبين الكبار في حالة إصابة نحن محترفون وسنتعامل مع هذا الأمر، يمكن الفوز بعدد من المباريات ولكن لا يمكن أن تكون بطلاً بدون قائمة جيدة".

وعن تصريحاته للرد عن إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني: "تعليقاتي ليس لها علاقة بإيتو لأنني أحترمه، يجب أن نفهم لمرة واحدة أن هذه لعبة، يمكنك الفوز أو التعلم وعدم الخسارة، لدينا العديد من المشاكل، لا داعي لاستخدام كلمات مثل الحرب، إنها مجرد لعبة".

وأتم كيروش تصريحاته: "منتخب مصر تعرض لغرامة كبيرة بسبب عدم حضوره للمؤتمر الصحفي السابق، وأود أن أقول أن هذا القرار خاطئ وغير صحيح، لأن الأمر لم يكن مسئوليتي أنا وقائد الفريق، إنه مسؤولية الأشخاص الذين أخذونا إلى مكان آخر غير المكان الذي يتواجد فيه المؤتمر الصحفي، ولكننا نعتذر عن ذلك الأمر ولكن الأمر لم يكن خطئنا".