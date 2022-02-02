قائد الكاميرون: نعرف ما ينتظرنا أمام مصر.. علينا تقديم أفضل ما لدينا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد زامبو أنجويزا قائد منتخب الكاميرون أن فريقه يدرك جيدا صعوبة المهمة التي تنتظره في نصف النهائي عندما يواجه المنتخب المصري.

وتستضيف الكاميرون منتخب مصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية في التاسعة مساء الخميس بتوقيت القاهرة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة قال أنجويزا :"ندرك مدى صعوبة المهمة التي تنتظرها، نتعلم كل يوم ونعرف ما يتعين علينا فعله".

وفازت الكاميرون على جامبيا بثنائية نظيفة في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بينما تغلبت مصر على المغرب بهدفين مقابل هدف، ليتواجه الفريقان في قبل النهائي.

وأنهى قائد الكاميرون :"علينا اللعب في أفضل مستوياتنا أمام مصر، من أجل تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية في نهاية اليوم".