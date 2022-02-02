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موسيماني يُحاضر اللاعبين بالفيديو كونفرانس قبل التوجه للمران

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عقد المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني، محاضرة فنية مع اللاعبين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بسبب وجوده في العزل بغرفته لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية.

وحرص موسيماني على محاضرة اللاعبين بالفيديو (عبر فيديو كونفرانس) لشرح العديد من النقاط الفنية، وكذلك عرض فيديوهات خططية وأخرى لفريق إف سي مونتيري بطل المكسيك.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين عبر الفيديو كونفرانس قبل التحرك إلى ملعب المران، الذي يقوده اليوم سامي قمصان المدرب العام للفريق في ظل غياب المدير الفني.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد في أبو ظبي، ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد لها مساء السبت المقبل.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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