تدريبات بدنية للاعبي الأهلي استعدادا لمونتيري تحت إشراف كابيللو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

خاض لاعبو النادي الأهلي، جلسة تدريبات بدنية في الجيم بفندق الإقامة بأبو ظبي، وذلك تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وقاد مدرب أحمال الفريق اللاعبين في تدريبات بدنية مكثفة استمرت لمدة ساعة، وذلك بعد عصر اليوم الأربعاء بمقر بعثة الفريق بأبو ظبي في الإمارات.

ويخوض الأهلي تدريبه الثاني في أبو ظبي الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية، في إطار الاستعدادات لكأس العالم للأندية.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية مساء السبت المقبل، حيث يواجه فريق إف سي مونتيري بطل المكسيك في الدور التمهيدي للبطولة.