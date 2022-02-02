"ليس لنا شأن".. كاف يرد على احتجاج مصر بعد تعيين بكاري جاساما

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على الاحتاج الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تعيين الحكم بكاري جاساما لإدارة مباراة منتخب مصر والكاميرون.

وأشار مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لـ"يلا كورة"، إلى أن "كاف" ليس له شأن بلجنة الحكام، مؤكدًا أن تعيين جاساما يتبع للجنة مستقلة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن تعيين الحكم بكاري جاساما لإدارة مباراة منتخب الكاميرون ضد منتخب مصر في إطار نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

تعيين بكاري جاساما أدى إلى احتجاج رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم.

جدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر ضد الكاميرون سيقام غدًا الخميس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.