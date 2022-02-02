موسيماني: الشكوى من الغيابات لا تفيد.. ونتطلع لتصحيح الأخطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

قلل بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، من أهمية وجود غيابات عديدة في صفوف لاعبي الفريق الأحمر، الذي يستعد حاليا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات.

ويبدأ الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، مشواره في كأس العالم للأندية 2021 بمواجهة مونتيري المكسيكي ممثل أمريكا الشمالية والوسطى، في الدور ربع النهائي يوم السبت القادم.

ويغيب عن الأهلي عدة لاعبين سواء بسبب الإصابات أو للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

وقال موسيماني في مقابلة مع قناة "أبوظبي الرياضية": "كل شيء يحدث لسبب ما وعلينا أن نكون إيجابيين وننظر للأمام وعدم الشكوى من أي شيء، يوم المباراة يكون لديك 11 لاعبا في الملعب بجانب 5 بدلاء وهذا كاف لخوض اللقاء، فما الفائدة من الشكوى؟".

وأضاف: "الكل يعلم أن الأهلي فريق كبير وأننا ظهرنا بمستوى جيد في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية في قطر، نعم نفتقد لبعض اللاعبين لكن لدينا أيضا لاعبين جيدين

وعن مواجهة مونتيري قال موسيماني: "لا يمكنك تجاهل التاريخ، وعندما نظرت لنتائج الأهلي أمام مونتيري لم تكن النتائج جيدة، لكنني أعتقد أن أمامنا فرصة لتصحيح الأخطاء، نحن نحترم التحديات وسنواجههم وهم مكتملي الصفوف، سنغير التاريخ ولدي ثقة في ذلك".

وتابع: "في آخر 5 بطولات دولية عدنا بميداليات أحرزنا 4 ذهبيات في دوري الأبطال والسوبر الأفريقي بجانب برونزية في مونديال الأندية، فلماذا لا نثق في قدرتنا على حصد ميدالية بلون مختلف؟ (ذهبية أو فضية)".

واستمر: "في آخر عامين خضنا نهائيا كبيرا ضد الزمالك وأُطلق عليه (ديربي القرن) لأنها مباراة قد لن تتكرر مجددا".

وأردف: "شاهد الجميع كيف لعبنا ضد بايرن ميونخ بعد 6 أسابيع من فوز الفريق البافاري على برشلونة (8-2)، الجميع قال وقتها إذا كانوا حققوا هذه النتيجة أمام البارسا فماذا سيفعلوا أمام الأهلي؟".

وأكمل: "سجلوا هدفا ثم أضافوا هدفا ثانيا في الدقيقة 86، كنا أقوياء في النسخة الماضية من مونديال الأندية وتمكنا من هزيمة بطل البرازيل، هاتان المباراتان أظهرتا ما يمكن للأهلي القيام به".

وفي ختام تصريحاته قال موسيماني: "كنت أتوقع أن نلعب ضد الجزيرة وأن ألتقي مع لاعبهم ثولاني سيريرو الذي أدعوه بـ"ابني"، كانت لتصبح مباراة رائعة لكن قد نعوض ذلك لاحقا بخوض مباراة ودية".