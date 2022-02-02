الامارات | تحديد موعد محاكمة اللاعب الفرنسي بنجامان مندي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد محاكمة اللاعب الفرنسي بنجامان مندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيخضع اللاعب الفرنسي بنجامان للمحاكمة في يوليو المقبل بتهمة الاغتصاب والاعتداء على ست نساء، بحسب أعلنت محكمة بريطانية اليوم. وظهر اللاعب البالغ 27 عامًا، والذي أوقفه ناديه مان سيتي عن ممارسة اللعبة منذ أغسطس الماضي، في قفص الاتهام في محكمة تشيستر كراون، حيث يواجه تهمة جديدة بمحاولة اغتصاب. وستتم محاكمة اللاعب في تسع تهم، بينها سبع متعلقة بالاغتصاب، من قبل ست نساء.

وحدد القاضي باتريك تومسون يوم 25 يوليو موعدًا لمحاكمة مندي وشريكه في التهمة لويس ساها ماتوري. جلس مترجم فرنسي بين الرجلين، وتحدث مندي فقط لتأكيد هويته. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة ستة أسابيع، فيما حدد تومسون جلسة استماع أخرى في 11 مارس.

وأفرجت محكمة في شمال غرب إنجلترا الشهر الماضي بالكفالة عن الرجلين بعد أن كانا محتجزين منذ اعتقالهما في أغسطس الفائت. وانضم مندي الى سيتي من موناكو في العام 2017 وخاض معه 75 مباراة، إلا أنه عانى من تراجع في فورمته والعديد من الاصابات. وخاض الظهير 10 مباريات مع منتخب فرنسا، آخرها في نوفمبر 2019، علمًا أنه توج مع "الديوك" بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

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