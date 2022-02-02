تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون على نايل سات.. وكيفية تشغيلها على جميع الرسيفرات (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، نقل مباراة مصر والكاميرون، يوم السبت المقبل، في التاسعة مساء، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكانت الجزائرية الأرضية قد نقلت مباريات المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون وعلى رأسها لقاءات مصر، وذلك بعد أن ودّع المنتخب الجزائري البطولة القارية من الدور الأول.

ونقلت القناة الجزائرية مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الإيفواري، في دور الـ16، والتي انتهت بتأهل الفراعنة لربع النهائي بركلات الترجيح، لكنها لم تنقل مواجهة المغرب، نظرا لعدم إذاعتها أي مباريات تكون أسود الأطلس طرفها.

وتأتي قناة الجزائرية الأولى عبر القمر الصناعي المصري باسم Programme NationalHD، وذلك على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وشفرة القناة هي: 1100001100000000.

ونظرًا لأن القناة مُشفرة يتطلب منك عند ضبط التردد اتباع الخطوات الآتية:

- ضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة التي تظهر أمامك.

- اختر تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل أن تختار التثبيت اليدوي Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً ثم اختر التردد الأفقي H.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- بعد الانتهاء من ضبط التردد سيتطلب منك إدخال شفرة القناة وهى: 1100000000000000

وفيما يلي فيديو توضيحي لكيفية تشغيل قناة الجزائرية الأرضية على جميع الرسيفرات: