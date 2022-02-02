الامارات | "تردي النتائج" يتسبب في إقالة مدرب المنتخب العراقي

شكرا لقرائتكم خبر عن "تردي النتائج" يتسبب في إقالة مدرب المنتخب العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني المونتينيغري جيليكو بيتروفيتش من منصبه، على خلفية تردي نتائج "أسود الرافدين" في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022. وأشار الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك الى "إعفاء مدرب المنتخب الوطني (بيتروفيتش) بعد مناقشة مستفيضة لنتائج المنتخب السلبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022". وأضاف أنه ستتم "إناطة مهمة تدريب المنتخب الوطني إلى مدرب محلي ستتم تسميته في الاسبوع المقبل".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعادل منتخب "أسود الرافدين" مع مضيفه اللبناني (1-1) في الجولة الثامنة من الدور الحاسم لمنافسات المجموعة الاولى، كان الخامس له مقابل ثلاث هزائم في الدور الحاسم ومن دون أي فوز. ويحتل العراق المركز الخامس برصيد خمس نقاط، متخلفًا بنقطة عن لبنان الرابع وأربع نقاط عن الإمارات الثالثة التي تبدو حظوظها الاوفر في الجولتين الاخيرتين لحجز بطاقة المركز الثالث، الذي يخول صاحبه خوض الملحق، بعد أن ضمنت كل من ايران وكوريا الجنوبية البطاقتين المباشرتين الى العرس العالمي نهاية العام الحالي.

وتتذيل سوريا المجموعة برصيد نقطتين من ست هزائم وتعادلين، ما أدى الى إقالة المدرب الروماني تيتا فاليرو إثر الخسارة أمام كوريا الجنوبية وفقدان أي أمل بالمنافسة على المركز الثالث.

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