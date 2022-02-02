موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة المجانية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية، بمواجهة مونتيري المكسيكي، في السادسة والنصف مساء السبت المقبل، على ستاد آل نهيان، في ربع نهائي البطولة.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز به للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز.

ويشارك في تلك البطولة بجانب الأهلي، الهلال السعودي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي، الجزيرة الإماراتي، وأوكلاند سيتي.

وسيواجه بالميراس البرازيلي الفائز من مواجهة الأهلي ومونتيري، يوم الثلاثاء 8 فبراير، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي حال خسارة الأهلي من بالميراس البرازيلي يواجه الخاسر من مباراة تشيلسي الإنجليزي والجزيرة أو الهلال أو بيراي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة يوم السبت 12 فبراير 2022.

وضربت الغيابات صفوف النادي الأهلي خلال رحلة الفريق في الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير المقبل.

ويعاني الأهلي من غياب اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب المصري لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية وهم الخماسي : (محمد الشناوي – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف).

ويغيب أيضا عن الأهلي للإصابة كل من محمود متولى مدافع الفريق الذي يتواجد في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من مزق العضلة الأمامية، ويغيب أيضا بدر بانون مدافع الفريق نظرا لتداعيات الإصابة بكورونا مرتين.

بجانب الغائبين أكرم توفيق الذي أصيب بالرباط الصليبي مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية وأجرى جراحة ناجحة يوم السبت الماضي في النمسا، ويعاني أيضا حسام حسن بشد في السمانة ومحمد محمود بشد في العضلة الخلفية، فيما أجرى صلاح محسن جراحة في القدم بجانب استمرار معاناة أحمد نبيل كوكا من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعاني مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي وأربعة لاعبين ناشئين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

القنوات الناقلة

وتنقل المباريات عبر تطبيق "Ad Sports" بشكل مجاني.

كما أعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعة مباريات البطولة حصريا في الإمارات ومصر والكويت عن طريق تطبيق "STARZPLAY".

كما تنقل قناة أبوظبي إكسترا البطولة.

أيضا شركة الرياضية السعودية ستنقل مباريات البطولة بصورة حصرية عبر قنوات SSC، داخل المملكة العربية السعودية.