"كبش فداء".. أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبات كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري، رسالة إلى لاعبي منتخب مصر قبل مباراة منتخب الكاميرون والتي من المقرر أن تقام مساء غدٍ الخميس في إطار نصف نهائي مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وقال عضو اتحاد الكرة في تصريحات عبر "برنامج في ملعب وانت سايق" :"إيقاف مروان داوود لاعب منتخب مصر (كبش فداء) بعد الأحداث التي حصلت في مباراة منتخب مصر والمغرب".

وأضاف :"الضغوط التي تمت من الإعلام واتحاد الكرة جاءت بإيقاف مروان داوود وليس لاعب يشارك أساسيًا".

وتابع :"نعلم أنه كان من الممكن أن تتم معاقبة لاعبين يشاركوا أساسيًا لكن الحمد لله بضغط الاتحاد والإعلام جاءت النتيجة كما حصل أمس".

ووجه عامر حسين رسالة للاعبي المنتخب المصري، قائلاً :"أطالب من اللاعبين التركيز في الملعب فقط والاتحاد والإعلام هم من سيقوموا بالصمود للكاف".

وأشار :"في حال وصول العقوبات رسميًا سيتم الطعن عليها".

واختتم :"نعلم انه لن يتم تغيير بكاري جاساما لكننا نرغب في وضعهم تحت ضغط وعايزين حقنا فقط".

وكان الاتحاد المصري أرسل شكوى رسميًا، أمس الثلاثاء، من أجل الاحتجاج على تعيين بكاري جاساما لإدارة مباراة منتخب مصر والكاميرون.

ومن المقرر أن تقام مصر والكاميرون في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.