"اعتراض وانتظار الرد".. هل يؤثر احتجاج مصر على تعيين جاساما لإدارة مباراة الكاميرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لم يرحب اتحاد الكرة المصري بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتعيين الجامبي بكاري جاساما حكما لإدارة مباراة منتخب مصر والكاميرون المقرر لها في التاسعة مساء غد الخميس في منافسات نصف كأس الأمم الأفريقية.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا موجه للاتحاد الأفريقي على تعيين الجامبي جاساما لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني.. والسؤال هنا هل سيؤثر هذا الاحتجاج على قرار لجنة الحكام بالكاف؟

تسجيل اعتراض

أكد إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد" أن الجبلاية قدمت احتجاج رسمي على تعيين جاساما وننتظر أن يُحول إلى سكرتير الاتحاد الأفريقي للجنة الحكام.

وقال الكومي في تصريحاته: "جمال علام (رئيس الاتحاد) طالب عصام عبد الفتاح (رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي) بالتواصل مع لجنة حكام الكاف لإبلاغهم أن مصر بأكملها مستاءة من تعيين بكاري جاساما لإدارة المباراة، خوفا من حدوث أخطاء كارثية في هذه المباراة".

وتابع: "وإذا تم رفض الطلب، سنجبر على لعب المباراة ولا يوجد بديل عن ذلك".

لن يغير شيء

من جانبه، قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية وعضو اتحاد الكرة المصري أن الاحتجاج لن يغير شيء بشأن إدارة جاساما للمباراة.

وقال حسين عبر تصريحات إذاعية لأون سبورت: "كاف لن يرد على شكوانا بشأن الاحتجاج ضد تعيين بكاري جاساما".

وتابع: " الاحتجاج نثبت به موقف فقط ونعرف أنه لن يغير شيئا، نرغب في إثبات موقف والتأكيد على قلقنا".

وأتم: "الاحتجاج مجرد محاولة منا للضغط قبل مواجهة الكاميرون".

احتجاج مالي

بالنظر إلى وقائع سابقة في البطولة فلن يحدث شيء، فالمنتخب المالي سبق واحتج رسميا على تعيين جاساما حكما لمباراته ضد غينيا الاستوائية التي جمعتهما في منافسات دور الـ16، وانتهت بتأهل غينيا الاستوائية بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

عقب المباراة، قدم الاتحاد المالي لكرة القدم، شكوى رسمية ضد جاساما، بسبب إلغاؤه قرارًا باحتساب ضربة جزاء دون أن يشاهد تقنية الفيديو "VAR".

اعتراض تونس

خلال مباراة منتخبي تونس ومالي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كان 2021، قام الحكم جياني سيكازوي بإطلاق صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 85 ثم عاد واستكمال المباراة حتى الدقيقة 89 ثم أطلق صافرة النهاءة مرة أخرى.

الجانب التونسي احتج بشدة على تصرف سيكازوي، ورفض الرضوخ لقرار الحكم الرابع باستكمال اللقاء ليسجل اعتراضه ويطالب بإعادة المباراة.

ولم يأت قرار كاف منصفا للجانب التونسي، فقد قررت بعد التحقيقات اعتماد نتيجة المباراة بفوز الجانب المالي 1-0.

وقائع سابقة

سبق واعترض الأهلي على تعيين حكام بعينها لإدارة مبارياته في البطولات الأفريقية، وقدمت إدارة القلعة الحمراء احتجاج رسمي سابق ضد الحكم بكاري جاساما عقب مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي في 2017.

مباراة الذهاب شهدت التعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1، وفي مباراة الإياب خسر الفريق الأحمر بنتيجة 1-0.

وعقب المباراة توجه عماد متعب لاعب الأهلي –في ذلك الوقت- وقام بإشارة غريبة بيده قصد بها اتهام الحكم بإفساد المباراة بسبب قراراته العكسية.

وعقب نهائي كأس الكونفدرالية نسخة 2019، الذي تُوج به الزمالك على حساب نهضة بركان، قدم الاتحاد المغربي لكرة القدم احتجاجاً رسمياً ضد الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما الذي أدار المباراة.

وضمن الخطاب الذي أرسله الاتحاد المغربي، احتجاجات على تغاضي الحكم الأثيوبي عن طرد محمود عبد الرحيم "جنش" مرتين، الأولى بعد الاعتداء على أحد لاعب نهضة بركان، والثانية بعد تحركه من على خط المرمى أثناء تنفيذ ركلات الترجيح.

كما اعترض الهلال السوداني على إدارة رضوان جيد لمباراته ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نسخة 2020.

وخرج حسن علي عيسى الأمين العام في الهلال أكد احتجاج واعتراض النادي السوداني على تعيين جيد، وقال: " أسباب اعتراضنا على رضوان جيد أنه من منطقة الشمال الإفريقي، فالهلال دائما يعاني مع حكام شمال إفريقيا".

وتابع: " نحن لا نثق في رضوان جيد ونعتبر أن تعيينه تحاملا واضحا علينا، وليست المرة الأولى التي يصدر الفريق بيانا اعتراضا على حكام شمال إفريقيا".

وواصل: " الكاف أرسل حكاما من الجزائر لإدارة مباراة الهلال والنجم الساحلي والمراقب كان مغربيا، واعترضنا على ذلك".