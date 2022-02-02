شقيق عمرو زكي يوضح لمصراوي حقيقة أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

نفى صابر زكي، شقيق عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ما تردد مؤخرا عن معاناته من مشكلة صحية.

وترددت شائعات في الساعات الأخيرة عن معاناة عمرو زكي من أزمة في الحركة بسبب مضاعفات الحادث، فيما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بدخوله في غيبوبة.

لكن صابر زكي قال في تصريحات لمصراوي إن النجم السابق في صحة جيدة، وموجود الآن في منزله ويعيش يومه بشكل طبيعي.

وأتم: "كل مايتردد ويتم نشره ليس له أساس من الصحة، هو مستاء مما يحدث ولكن لا يريد أن يرد على مثل تلك الشائعات السخيفة".