رسميا.. أوباميانج ينتقل إلى برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي برشلونة تعاقده مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في صفقة انتقال حر قادما من أرسنال.

وكان أرسنال أعلن مساء أمس الثلاثاء عن فسخ تعاقده مع أوباميانج بالتراضي بين الطرفين.

وحسب ما ذكره برشلونة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، فإن أوباميانج وقع عقدا مع النادي الكتالوني يمتد حتى صيف 2025.

ويتضمن العقد بندا يتيح للنجم الجابوني الرحيل عن برشلونة في 2023.

جدير بالذكر أن أوباميانج كان خضع للفحص الطبي في برشلونة مساء الإثنين، ثم انضم للتدريبات في اليوم التالي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويعد أوباميانج (32 عاما) رابع صفقات برشلونة في الميركاتو الشتوي، بعد داني ألفيس وفيران توريس وأداما تراوري.