توفيق: أثق في لاعبي الأهلي مهما كانت الصعوبات.. وأتمنى عبور منتخب مصر مباراة الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه أكرم توفيق لاعب فريق الأهلي والمنتخب المصري، رسالة لزملائه في الفريق والمنتخب في ظل استعداد الفريق الأحمر لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات بجانب مباراة المنتخب المصري ضد الكاميرون.

وأعرب أكرم توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، اليوم الأربعاء، عن ثقته في زملائه بالفريق وقدرتهم على تقديم عروض قوية في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مونتيري المكسيكي في دور ربع النهائي والتي من المقرر أن تقام بالإمارات.

وتطرق أكرم توفيق للحديث عن إصابته، حيث طمأن اللاعب جماهير القلعة الحمراء حيث يخضع حاليًا للعلاج في النمسا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة مصر ونيجيريا بكأس أمم أفريقيا.

وقال توفيق :"كل الدعم للاعبي الأهلي في الإمارات وأمنياتي لهم بتحقيق نتيجة طيبة والتتويج بميدالية أفضل من التي حققناها العام الماضي مهما كانت الصعوبات التي يواجهها الفريق".

واختتم تصريحاته مؤكدًا دعمه الكامل لكل زملائه في المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية وتمنى أن ينجح المنتخب في تخطي مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون، والتأهل إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب الثامن.