منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. إصابة ثنائي بالميراس بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا مع شكوك حوا إمكانية لحقاهما بالفريق في كأس العالم للأندية.

ويشارك بالميراس في بطولة مونديال الأندية التي ستنطلق فعاليتها غدًا الخميس وتستمر حتى الثاني عشر من فبراير الجاري.

وينتظر بالميراس الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل، ليخوض أول مبارياته يوم الثلاثاء (8 فبراير) في نصف النهائي.

وبحسب ما ذكره فيريرا مدرب بالميراس فإن الثنائي بيكيريز وغابرييل فيرون ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاقهما بمباريات البطولة.

وقال مدرب بالميراس: "هذا يقلقني، أرغب في تواجد هذين اللاعبين، لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا".

وتابع:"يجب عزلهما ، ولا يمكنهمن التدريب الآن".

وواصل: "حتى لو كان بإمكانهما السفر فسيتعرضون لاضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وهذا كلفنا الكثير العام الماضي".

وأتم: "هناك ضحيتان لدينا، وللأسف حتى لو كانا متاحين فمن المؤكد أنهما لن يكونا في أقصى قوتهما.. في تلك المباريات نحتاج إلى أن نكون في أقصى قوتنا".