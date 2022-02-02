"لن تنقل تلفزيونيًا في مصر".. 4 خطوات لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت شبكة قناة أبو ظبي الرياضية نقل مباريات كأس العالم للأندية بمشاركة النادي الأهلي المصري عن طريق عدد من التقنيات الحديثة ومنها تطبيق الهواتف المحمولة.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية الذي سينطلق في الإمارات، حيث يخوض أولى مبارياته ضد مونتيري المكسيكي يوم السبت القادم.

وكشفت قنوات أبو ظبي الرياضية عن نبأ سار للجماهير المصرية، يفيد بنقل المباريات عبر التطبيق المجاني للقناة داخل مصر، مع الإعلان عن الخريطة البرامجية الخاصة بها للتغطية.

كما أعلنت إدارة قنوات أبوظبي الرياضية عن تخصيص قناة خاصة تحت مسمى "أبوظبي إكسترا" متوفرة داخل دولة الإمارات، تتولى إذاعة وبث المباريات مع تقديم تغطية متميزة على مدار الساعة

خطوات مشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

- المباريات منقولة عبر قناة أبوظبي إكسترا على القمر الصناعي والتي يتم بثها داخل دولة الإمارات فقط.

- سيتم بث المباريات داخل مصر عن طريق تطبيق قنوات أبو ظبي AD Sports المتاح لجميع الهواتف المحمولة.

- حاملو الهواتف بنظام تشغيل IOS بإمكانهم تحميل التطبيق عن طريق البحث عنه في متجر التطبيقات App Store.

- حاملو الهواتف بنظام تشغيل أندرويد بإمكانهم تحميل التطبيق عن طريق البحث عنه في متجر التطبيقات Google Play.

- بعد التنزيل، تتوفر أيقونة مشاهدة البث المباشر لقنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة للمباريات في الصفحة الرئيسية.

خريطة برامج التغطية

- ينطلق بث القناة المخصصة للبطولة في الساعة الثانية عشرة ظهر الثاني من فبراير المقبل.

- برنامج «مع يعقوب» من تقديم الإعلامي يعقوب السعدي الساعة 12:00ص.

- برنامج «مونديال كافيه» اليومي الساعة 12:00م.

- برنامج «Reporters» الساعة 14:00م.

- برنامج المسابقات «تحدي المونديال» الساعة 16:00م.

- برنامج «المونديال Head Coach» الساعة 21:00م.

- برنامج «مونديال Tour» في تمام الساعة 17:00م.

- برنامج «جولة في أبوظبي» في الساعة 23:30م.

- يبث «الاستوديو التحليلي» الخاص بالمباريات من الملعب أيام المباريات ولمدة 60 دقيقة قبل وبعد كل مباراة.