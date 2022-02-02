"بداية مصرية وبصمة مغربية".. ماذا قدم العرب في مونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة بين 3 فبراير وحتى 12 من الشهر ذاته.

ويشارك في بطولة هذه النسخة كل من: الأهلي المصري، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، الجزيرة الإماراتي، بيري "تاهيتي"، مونتيري المكسيكي والهلال السعودي.

منذ اللحظة الأولى، فرضت كرة القدم العربية تواجدها على بطولة كأس العالم للأندية سواء من خلال النسخة التي أقيمت عام 2000 أو على البطولة بنظامها الحالي الذي بدأ في 2005 وكانت الكرة العربية حاضرة بشكل شبه دائم في مونديال الأندية.

وبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000، كانت ضربة البداية الحقيقية للمشاركات العربية في مونديال الأندية من خلال فريقي الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي حيث شاركا في بطولة 2005 التي كانت النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي.

وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016 بينما شهدت نسخة 2019 بالدوحة مشاركة تاريخية للكرة العربية حيث خاضت ثلاث فرق عربية مونديال الأندية للمرة الأولى وهو ما يتكرر في نسخة 2021 التي تستضيفها أبو ظبي خلال الأيام المقبلة.

وشهدت ضربة البداية نجاحا ملموسا للكرة العربية حيث فاز الاتحاد السعودي بالمركز الرابع في مونديال 2005 ثم فاز الأهلي المصري بالمركز الثالث في النسخة التالية عام 2006 .

لكن الإنجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء البيضاوي المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013، وشارك في البطولة كمضيف لها بينما احتل الأهلي المصري الفائز بلقب أفريقيا آنذاك المركز السادس بنفس النسخة.

وتكرر إنجاز الرجاء مع فريق عربي مضيف آخر هو العين الإماراتي من خلال نسخة 2018 التي استضافتها أبو ظبي حيث شق العين طريقه ببراعة إلى المباراة النهائية لكنه سقط أمام ريال مدريد الإسباني.

وكانت الفرق العربية المنتمية للقارة الآسيوية أكثر تفوقا على نظيرتها من القارة الأفريقية في النسخ التي شهدت مشاركة فريقين عربيين أحدهما من آسيا والآخر من أفريقيا.

والقائمة التالية توضح سجل مشاركات الفرق العربية في مونديال الأندية:

نسخة 2000

-النصر السعودي: دور المجموعات

-الرجاء البيضاوي المغربي: دور المجموعات

نسخة 2005

-اتحاد جدة السعودي: المركز الرابع

-الأهلي المصري: المركز السادس

نسخة 2006

-الأهلي المصري: المركز الثالث

نسخة 2007

-النجم الساحلي التونسي: المركز الرابع

نسخة 2008

-الأهلي المصري: المركز السادس

نسخة 2009

-أهلي دبي الإماراتي: المركز السابع

نسخة 2010

-الوحدة الإماراتي: المركز السادس

نسخة 2011

-السد القطري: المركز الثالث

-الترجي التونسي: المركز السادس

نسخة 2012

-الأهلي المصري: المركز الرابع

نسخة 2013

-الأهلي المصري: المركز السادس

نسخة 2014

-وفاق سطيف الجزائري: المركز الخامس

نسخة 2017

-الجزيرة الإماراتي: المركز الرابع

-الوداد البيضاوي المغربي: المركز السادس

نسخة 2018

العين الإماراتي: المركز الثاني

-الترجي التونسي: المركز الخامس

نسخة 2019

-الهلال السعودي: المركز الرابع

-الترجي التونسي: المركز الخامس

-السد القطري: المركز السادس

نسخة 2020

-الدحيل القطري: المركز الخامس

-الأهلي المصري: المركز الثالث