تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يسعى فريق ريال مدريد لمواصلة مشواره في كأس ملك إسبانيا، حين يحل ضيفاً على فريق أتلتيك بلباو في ربع النهائي يوم الخميس.



ريال مدريد تأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا عقب الفوز على إلتشي بنتيجة 2-1، بينما فاز بلباو في الدور نفسه على برشلونة بنتيجة 3-2.

وعلى ملعب سان ماميس، يواجه فريق أتلتيك بلباو نظيره ريال مدريد، في الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، مساء الخميس 3 فبراير/ شباط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث منافسات كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا عبر بعض القنوات الأوروبية، وأبرزها TVP Sport HD، وArena Sport 1.