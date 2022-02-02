موعد مباراة الجزيرة وبيري في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق الجزيرة الإماراتي مع نظيره بيري التاهيتي، يوم الخميس، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2021.



ويسعى الجزيرة الذي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثانية للفوز على بيري الذي يشارك لأول مرة، من أجل مواجهة الهلال السعودي، يوم الأحد المقبل، في ربع النهائي.

ويستضيف فريق الجزيرة الإماراتي نظيره بيري، الخميس 3 فبراير/شباط 2022، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2021.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية هي SSC، والمتواجدة على القمر الصناعي عرب سات.

كما يمكن مشاهدة المباراة من مصر أو الإمارات أو الكويت من خلال قنوات أبوظبي الرياضية، وتحديدا من خلال تطبيق "STARZPLAY".