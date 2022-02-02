موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي إفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب الوطني، نظيره الكاميروني، في التاسعة مساء غد الخميس، على ملعب الأوليمبي، في الدور ربع النهائي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتأهل منتخب مصر من المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وتخطى كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الـ16، ذلك قبل الفوز على منتخب المغرب في ربع النهائي.

أما منتخب الكاميرون فصعد من صدارة المجموعة الأولى، وفاز على جزر القمر وجامبيا على التوالي في الدورين التاليين.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أبوجبل أو (محمد صبحي)

الدفاع: عمر كمال، الونش، محمد عبد المنعم، أبو الفتوح

الوسط: النني، السولية، محمد صلاح، مرموش، حمدي فتحي

الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والتي حدتت قناتي beIN Sports HD 1،2 Max لنقل اللقاء، بتعليق: علي محمد علي.