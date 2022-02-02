ما هو جدول مباريات الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة السلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد نادي الزمالك المصري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري.



الزمالك نجح في الحصول على بطولة أفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة في الموسم الماضي، ليكون على موعد مع المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

الزمالك، بطل أفريقيا، سيكون على موعد مع مباراة صعبة أمام سان بابلو بورجوس الإسباني، بطل أوروبا وحامل النسخة الماضية، وذلك في الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 11 فبراير/شباط الجاري، وتحديدا في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وحال نجاحه في الفوز على بطل أوروبا، سيكون الزمالك على موعد مع خوض المباراة النهائية، ضد الفائز من فلامنجو البرازيلي وليكلاند الأمريكي.

المباراة النهائية ستُقام يوم 13 فبراير/شباط الجاري، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

أما في حالة الهزيمة، فسيخوض الزمالك مباراة تحديد المركز الثالث يوم 13 فبراير/شباط الجاري، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6بتوقيت مكة المكرمة.