تعرف على موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف منتخب الكاميرون نظيره المصري في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، يوم الخميس، بملعب باول بيا في ياوندي.



الفائز من تلك المباراة سيلعب يوم الأحد المقبل المباراة النهائية ضد الفائز من نصف النهائي الأول بين السنغال وبوركينا فاسو، بينما سيلعب الخاسر على المركز الثالث ضد الخاسر من نفس اللقاء يوم الأحد أيضا.

تقام مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا يوم الخميس 3 فبراير/شباط 2022.

المباراة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

تذاع مباريات كأس أمم أفريقيا 2021 على شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديدا على باقة ماكس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستبث الشبكة مباراة الكاميرون ومصر بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS MAX 1، حيث سيتولى المعلق المصري علي محمد علي التعليق عليها.