لاعبو أرسنال في ضيافة إكسبو 2020 دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

استغل لاعبو نادي أرسنال الإنجليزي العطلة التي يحصلون عليها خلال الفترة الحالية، من أجل زيارة إكسبو 2020 دبي.



وخاض أرسنال آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد قبل الماضي، عندما تعادل مع بيرنلي سلبيا، ويستعد حاليا لمواجهة ولفرهامبتون، الخميس بعد المقبل.

وتوافد 24 لاعبا من عناصر الفريق الأول في أرسنال لزيارة إكسبو 2020 دبي، يوم الثلاثاء، من بينهم آرون رامسدايل وتوماس بارتي وجرانيت تشاكا، وهم يرتدون الزي التدريبي الرسمي، وسط احتشاد جماهيري كبير.

ووصل فريق أرسنال إلى دبي، يوم الخميس الماضي، لإقامة معسكر منتصف الموسم، في ظل العطلة الشتوية، وذلك في مجمع ند الشبا الرياضي.

وحرص اللاعبون على زيارة موقع إكسبو 2020 دبي، في إطار شراكة خاصة بين نادي أرسنال والحدث الدولي أٌعلن عنها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحظي إكسبو 2020 دبي بحضور كبير في جنبات استاد الإمارات الخاص بالنادي الإنجليزي أثناء إقامة المباريات، إلى جانب الإعلان عنه على لوحات مضيئة بتقنية "إل إي دي"، فضلا عن اجتذاب قاعدة جماهيرية كبيرة.

وكان جناح طيران الإمارات هو الوجهة الأولى للاعبين خلال زيارتهم، حيث التقوا بالراعي الرسمي صاحب العلاقة طويلة الأمد بناديهم، واستمتعوا بجولة خاصة للتعرف على تصور شركة الطيران بشأن مستقبل الطيران.

وزار اللاعبون جناح رواندا، تزامنا مع احتفالاتها باليوم الوطني، والاستمتاع بشلالات إكسبو السيريالية بأضوائها الملونة الزاهية وموسيقاها الرنانة، يليها مأدبة عشاء في مطعم نكهات المستقبل "رايزينج فليفرز"، وهي تجربة طعام متفردة مستوحاة من دول مجلس التعاون الخليجي.

ولا يُعد مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، غريبا على أجواء إكسبو 2020 دبي، حيث زار موقع الحدث الدولي، العام الماضي، وعلق على تلك الزيارة.

وقال أرتيتا: "لقد كان أمرا مدهشا أن أزور إكسبو 2020 دبي خلال زياتي الأخيرة إلى دبي، ولقد كانت تجربة مستقبل الطيران في جناح طيران الإمارات أمرا رائعا، إلى جانب إسقاطات قبل ساحة الوصل التي تعد من المعالم البارزة".

وأتم المدرب الإسباني: "لقد كانت حقا تجربة متفردة، وأوصي بها بشدة لأي شخص يزور دبي في الأشهر القليلة المقبلة"