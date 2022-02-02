الأرجنتين المتأهلة تتابع نتائجها الممتازة وأوروغواي تقسو على فنزويلا برباعية

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز منتخب الأرجنتين على ضيفه منتخب كولومبيا (1-0)، فجر الأربعاء ضمن الجولة 16 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.



ووقع على هدف منتخب التانغو مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز 29.



رصيد الأرجنتين المتأهلة سلفاً إلى المونديال صار 35 نقطة في المركز الثاني، أما كولومبيا فتجمد رصيدها عند النقطة 17 في المركز السابع.



وفي مباراة أخرى تخطى منتخب أوروغواي ضيفه منتخب فنزويلا 4-1 فجر الأربعاء.



وسجل لمنتخب الأوروغواي رودريغو بيتانكور في الثانية 50، جيورجيان دي اراسكايتا 23، ادينسون كافاني 45 ، ولويس سواريز 53 من ركلة جزاء، فيما وقع على هدف فنزويلا الوحيد جوزيف مارتينز 65.



وصار رصيد منتخب أوروغواي 22 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فنزويلا عند النقطة 10 في المركز الأخير.

(بي ان سبورت)