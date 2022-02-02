الامارات | «شطرنج الفجيرة» يحصل على المركزين الأول والثالث في «دولية صربيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «شطرنج الفجيرة» يحصل على المركزين الأول والثالث في «دولية صربيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، خليفة خالد الحفيتي، بالمركز الأول مكرر في النسخة الثانية لبطولة براشين الدولية في صربيا، التي اختتمت أول من أمس، وحل محمد سعيد اليليلي في المركز الثالث.

وأهدى نائب رئيس النادي رئيس البعثة محمد الزعابي، في بيان صحافي، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، للرعاية الكريمة، والدعم اللامحدود، والتوجيهات التي قادت لتحقيق جميع الإنجازات.

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