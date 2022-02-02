الامارات | دراج شباب الأهلي بول غريغا بطلاً لطواف الشارقة الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن دراج شباب الأهلي بول غريغا بطلاً لطواف الشارقة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، دراج فريق شباب الأهلي، السلوفيني بول غريغا، بطلاً لطواف الشارقة الدولي السابع للدراجات، بعد منافسة قوية مع العديد من الدراجين والفرق المشاركة، بعد أن عملت فرق الدوري المحلي معاً من أجل الحفاظ على القميص الأصفر المخصص لبطل الطواف داخل الإمارات، خصوصاً أن دراج فريق شباب الأهلي خسر هذا القميص في المرحلة الرابعة، ليعود ويقتنص نقاط السرعة، ويفوز بالمركز الثالث في المرحلة الأخيرة، ليحصل على القميص مرة أخرى، ويتوج باللقب.

وجاء وصيفاً في المركز الثاني الدراج الإسباني باسكال، من فريق البحرين للدراجات، وفي المركز الثالث الدراج الأسترالي مونك، من فريق تايوان، كما فاز دراج شباب الأهلي بول غريغا، بالقميص الأخضر، المخصص لأكثر عدد من النقاط، بينما فاز دراج فريق الشعفار جميرا، المغربي أنس العابدية، بالقميص الأحمر، المخصص لصعود المرتفعات، بينما فاز بالقميص الأبيض المخصص لأفضل زمن الدراج الأوزبكي فسكي.

وحافظ دراج المنتخب الوطني أحمد المنصوري على قميص الإمارات للمرحلة الثالثة على التوالي، ليتوج بكأس الطواف أيضاً، وجاءت المرحلة الخامسة صعبة، حيث بدأت بمنطقة صعود، وهو ما أدى إلى تقسيم المشاركين في المرحلة الأخيرة، البالغ عددهم 120 متسابقاً، إلى مجموعتين، بمسافة زمنية بعيدة بينهم.

حضر تتويج الفائزين في المرحلة الأخيرة وختام الطواف رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ورئيس اتحاد الإمارات للدراجات منصور بوعصيبة، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف عبدالملك جاني، ومدير البطولة ياسر الدوخي، وعدد كبير من المسؤولين ومديري الفرق والمنتخبات المشاركة.

وفي طواف الشباب، الذي أقيم على أربع مراحل على هامش الطواف الدولي بمشاركة الفرق المحلية، فاز سعود المرزوقي من نادي الشارقة بالقميص الأصفر، بينما فاز علي عمران من نادي أبوظبي بالقميص الأخضر، وفاز بالقميص الأحمر عبيد الشامسي، من فريق الحمرية.

بول غريغا يشكر فرق الدوري المحلي

توجه بطل طواف الشارقة الدولي للدراجات، السلوفيني بول غريغا، بالشكر إلى فريق شباب الأهلي والمنتخب الوطني للدراجات وفرق الدوري والأندية التي لعبت من أجله لكي يفوز بلقب الطواف.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم أكن استطيع تحقيق الفوز لولا مساعدة الفرق لي، قدموا شيء من أجلي لكي يبقى القميص الأصفر هنا في الإمارات، هو أمر رائع بالتأكيد، وعمل جماعي مميز».

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