الامارات | «الشارقة للدفاع عن النفس» يشارك في كأس العرب للتايكواندو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للدفاع عن النفس» يشارك في كأس العرب للتايكواندو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن مشاركته في بطولة كأس العرب للتايكواندو للأندية التي ستنطلق غداً في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، إضافة إلى مشاركته في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، خلال الفترة من الثالث إلى الثامن من الشهر الجاري.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي ومشرف التايكواندو، طارق السويدي، في تصريحات صحافية، أن المشاركة في البطولات الكبيرة التي تنظّم داخل الدولة أحد الأهداف المهمة للنادي، وذلك للمنافسة على الميداليات والمراكز المتقدمة.

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