الامارات | فوز «الحبتور» و«الإمارات» على «بنجاش» و«الذئاب» في كأس بنتلي للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «الحبتور» و«الإمارات» على «بنجاش» و«الذئاب» في كأس بنتلي للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فرق الحبتور إلى الدور نصف النهائي لكأس بنتلي الفضية 2022 للبولو، بعد فوزه الكبير على منافسه فريق بنجاش، ليلاقي فريق الشيخة عليا في الثانية من بعد ظهر غد، كما تأهل فريق الإمارات إلى الدور نفسه، بعد فوزه على فريق ذئاب دبي كافو، وسيلاقي فريق زيدان في الرابعة من عصر غد.

وحقق فريق الحبتور فوزه الكبير على حساب فريق بنجاش في الدور ربع النهائي، وأمطر مرماه بدستة أهداف مقابل ستة أهداف.

كما فاز فريق الإمارات على فريق ذئاب دبي كافو بثمانية أهداف مقابل سبعة.

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