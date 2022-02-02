الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الأمم الإفريقية
بوركينا فاسو - السنغال 23:00
الدوري البرتغالي
بنفيكا - جل فيسنتي 23:00
بيلينينسيش - سبورتينج لشبونة 00:45
الدوري البلجيكي
كورتريك - رويال انتويرب 21:45
كأس ملك إسبانيا
رايو فاليكانو - ريال مايوركا 23:45
الدوري الجزائري
نادي بارادو - الرياضي القسنطيني 10:00
اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل 10:00
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