اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الأمم الإفريقية

بوركينا فاسو - السنغال 23:00

الدوري البرتغالي

بنفيكا - جل فيسنتي 23:00

بيلينينسيش - سبورتينج لشبونة 00:45

الدوري البلجيكي

كورتريك - رويال انتويرب 21:45

كأس ملك إسبانيا

رايو فاليكانو - ريال مايوركا 23:45

الدوري الجزائري

نادي بارادو - الرياضي القسنطيني 10:00

اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل 10:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا