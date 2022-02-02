قبل مباراة مصر والكاميرون.. رد قوي من كيروش على تصريحات إيتو: «الحرب الحقيقية هي حماية الناس التي تموت على البوابات»

الشارقة - اميمة ياسر -

رد المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش، على تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، مؤكدا ًأن "كرة القدم ليست حرباً".

وكان صامويل إيتو قد وجه رسالة تحفيزية للاعبي منتخب الكاميرون، عقب لقاء جامبيا مباشرة، في غرفة تبديل الملابس، حيث وصف اللقاء القادم للفريق بأنه كالحرب.

من جانبه، قال كيروش في تصريحات صحفية قبيل بداية مران المنتخب: "أردت الظهور للرد على بعض القصص المثارة في السوشيال ميديا، للتأكيد على قوة العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني ونحن عائلة واحدة".

وأضاف المدرب البرتغالي: "مثل ما قال محمد صلاح لا يوجد هنا أهلي أو زمالك، هنا نحن نمثل منتخب مصر".

ورداً على تصريحات إيتو بشأن أن مباراة ستكون حرب، قال كيروش: "مستاء من هذه التصريحات ولم يكن يصح أن تقال هذه التصريحات، لأن كرة القدم ليست حرب بل إنها للمتعة وتقديم السعادة للناس، والحرب الحقيقية هي حماية الناس التي تموت على البوابات".