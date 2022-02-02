إيقاف لاعب ومساعد كيروش.. 7 عقوبات بشأن أحداث مصر والمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات حادثة ما بعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

واجتمع مجلس الانضباط في كاف يوم الثلاثاء بشأن الأحداث التي وقعت في ملعب أحمدو أهيدجو بعد نهاية مباراة مصر والمغرب يوم الأحد الماضي.

واتهم مجلس التأديب لاعبي ومسؤولي مصر والمغرب بسوء السلوك وإساءة سمعة المباراة.

وذكر كاف أن مسؤولي المباراة أشاروا في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين مساعد مدرب مصر، روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا، ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، وتلا ذلك قتال عام تم فيه تحديد اللاعب المغربي سفيان بوفال ولاعب مصر مروان مصطفى داوود.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط كالتالي:

- إيقاف لاعب مصر مروان محمد مصطفى داوود لمباراتين لسلوكه العنيف، وغرامة قدرها 5.000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري.

- إيقاف مساعد مدرب مصر السيد روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا لمدة أربع مباريات، لاستخدامه لفتة بذيئة، وفرض غرامة قدرها 10.000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري.

- فرض غرامة مالية مقدارها (10.000) دولار على الاتحاد المصري للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

- توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بإدخال المباراة إلى سمعة سيئة بسبب سلوك مقاعد البدلاء.

- إيقاف لاعبي المغرب سفيان شكلا وسفيان بوفال لمدة مباراتين مع المنتخب بسبب سلوكهما العنيف.

- فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على الفدرالية المغربية للمعتدين المجهولين في الحادث المذكور أعلاه.

- التحقيق مع المسؤولين المغربيين الحاضرين على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي.

جاءت عقوبات أحداث مباراة مصر والمغرب بعدما قررت لجنة الانضبط ذاتها توقيع غرامة مالية على مصر قدرها 100 ألف دولار لخرق البروتوكول الإعلامي.

يذكر أن منتخب مصر فاز على المغرب (2-1) في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ليتأهل إلى نصف النهائي ومواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل.