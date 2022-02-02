سفير مصر في الكاميرون يوضح كواليس رفض أحد المعامل إجراء مسحة كورونا للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أوضح مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، حقيقة ما تردد عن رفض المعامل في دولة الكاميرون إجراء فحوصات فيروس كورونا للاعبي المنتخب الوطني.

وقال المليجي، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار:"الأمر حدث معي شخصيًا كنت أريد عمل مسحة للمنتخب بناءً على طلبهم ولكن المركز الصحي تخوف وقال لن نُجري المسحة وبعد التواصل مع مديره قال إن هناك سوء تفاهم وإنهم جاهزون لإجراء المسحة ولكنهم يريدون خطابًا من السفارة لأنهم لا يجروا مسحات للاعبين في البطولة".

وتابع سفير مصر في الكاميرون:"بالفعل حضرت بالجواب ولكن قررنا أن ننتظر مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وكما كان متوقعًا جاءت المسحة سلبية وكان الأمر تخوفًا من الشائعات التي كانت في الفترة الماضية ولكن ثبت كذب ذلك وعدم تواجد تلاعب".

وأتم السفير المصري تصريحات بقوله:"ما أُشيع عن مسحة محمد صلاح لم اهتم به لأنني كنت أعلم أن المسحة للمنتخب لم تتم بعد والذي نشر صحافة صفراء".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الكاميروني، مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا.