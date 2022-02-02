بسبب المؤتمر الصحفي.. كاف يغرم مصر 100 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغريم مصر مبلغ 100 ألف دولار بسبب خرق المنتخب المصري البروتوكول الإعلامي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

ووقعت لجنة الانضباط في "كاف" العقوبة بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بملعب أحمدو أهيدجو.

وذكر "كاف" في بيانه أن وسائل الإعلام والشركات صاحبة الحقوق انتظرت نحو ساعتين حتى وصول مدرب مصر واللاعب الذي سيحضر المؤتمر الصحفي لكن دون جدوى.

ومنح الاتحاد الإفريقي نظيره المصري مهلة 60 يوما من أجل سداد 50 ألف دولار، بينما تم تعليق النصف الآخر من الغرامة بشرط عدم ارتكاب نفس المخالفة خلال بطولة أمم إفريقيا الجارية.

يُذكر أن منتخب مصر كان قد فاز على المغرب (2-1) في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ليتأهل إلى نصف النهائي ومواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل.